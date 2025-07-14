Vatan Partisi PKK'lılar için af kanunu önerdi Doğu Perinçek maddeleri tek tek açıkladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "Milli demokratik devrimimizin temel programının başta gelen amaçlarından biri Türkiye topraklarında yaşayan bütün insanlarımızın Türk milletinde bütünleşmeleridir. Bu nedenle önerilen kanunun başlığını 'Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu' olarak belirliyoruz." dedi.Abone ol
Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti güvenlik örgütlerinin, PKK terör örgütünün hayatına son verme ve son teröristi etkisiz hale getirme görevinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
Bu başarıya, şehitlerin kanları ve gazilerin eşsiz fedakarlıklarıyla ulaşıldığını belirten Perinçek, "En önemlisi, bu kararın stratejik bir amaca bağlanmış olmasıdır. Öcalan, fesih ve silah bırakma kararının devlet ve toplumla bütünleşme amacıyla alınması gerektiğini vurgulamaktadır." diye konuştu.
"Bütün insanlarımızın Türk milletinde bütünleşmeleridir"
"Terörsüz Türkiye" sürecinin ifade edilen hedefin ötesinde "Bütünleşen Türkiye" süreci olarak benimsenmesi gerektiğini aktaran Perinçek, şöyle devam etti:
"Terörü ülke hayatından temizlemek, kuşkusuz önemli bir hedeftir. Ancak teröre karışmış olan unsurların ve onların denetimi altında kalan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletiyle bütünleşmeleri, stratejik bir hedeftir. 19. yüzyılın ortalarından bu yana devam eden milli demokratik devrimimizin temel programının başta gelen amaçlarından biri Türkiye topraklarında yaşayan bütün insanlarımızın Türk milletinde bütünleşmeleridir. Bu nedenle önerilen kanunun başlığını 'Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu' olarak belirliyoruz."
Önce fesih ve silah bırakma resmen saptanmalı
Sunduklarını kanunun yürürlüğe girmesinin, PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması kararının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen saptanmasına bağlı olduğunu belirten Perinçek, fesih kararının geçerlik kazanması için Milli Güvenlik Kurulunca da saptanması gerektiğini söyledi.
"Teröre karşı etkin sonuçlar almak açısından da gereklidir"
Doğu Perinçek, şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinde bütünleşme zamanı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Türkiye'nin içine girdiği süreçte cepheleşme, PKK'nın silah bırakmasını isteyen güçler ile PKK'nın silah bırakmasını önlemek isteyen güçler arasındadır. Örgütle bağına son verenler ve silah bırakanlar ile terör faaliyetinde ısrar edenler arasında ayrım yapmak, Türkiye'nin güvenliği ve teröre karşı etkin sonuçlar almak açısından da gereklidir."
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 15 maddeden oluşan af önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ile siyasi partilerin yönetimlerine göndereceklerini de sözlerine ekledi.
İŞTE VATAN PARTİSİ'NİN AF KANUNU ÖNERİSİ!
Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu Önerisi
1. Amaç Kanunun amacı, PKK Terör Örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararı alması nedeniyle örgütle bağı sona ermiş olan ve silah bırakan kurucu, yönetici, üye ve silahlı unsurlarının Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmelerini sağlamaktır. PKK Terör Örgütünün kendisini feshetme kararı, Millî Güvenlik Kurulu kararıyla saptandıktan ve Cumhurbaşkanı kararıyla kesinleştikten sonra hukukî geçerlik kazanır. Bu kanun, hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilk dört maddesinde yer alan devletin temeline ilişkin hükümleri, Anayasa’nın ve Siyasal Partiler Kanunu’nun Parti hukukuna ilişkin hükümlerini etkisiz kılmak amacıyla kullanılamaz.
2. PKK Mensubu Kavramının Tanımı Bu Kanunda “PKK mensubu” diye anılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her düzeyde PKK/KCK kurucuları, yöneticileri, üyeleri, bağlı örgütsel yapılanmaların ve silahlı örgütlenmelerin bütün unsurlarında yer alanlar ve PKK’nın terör faaliyetine yardım ve yataklık yapanlardır.
3. Affın Kapsamı Feshedilen PKK ile örgütsel bağı sona ermiş olan ve silah bırakan her düzeyde kurucu, yönetici, üye, silahlı unsur, yardım ve yataklık suçlarını işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olanlar, Affın kapsamındadır. Bu kanun, feshedildiği Millî Güvenlik Kurulu kararıyla saptanmış ve Cumhurbaşkanı kararıyla kesinleşmiş olan PKK ve bağlı örgütler dışındaki örgütlerin mensuplarına uygulanamaz.
4. Affın Kapsamındaki Suçlar Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtildiği üzere terör amacıyla TCK 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 94, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 310/2, 316, 317, 318, 319. maddelerinde tanımlanmış suçlar ile 6136 Sayılı Kanun’da tanımlanan suçlar, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 110. Maddesinin 4 ve 5. fıkralarında tanımlanan suçlar, Anayasa’nın 120. Maddesindeki OHAL ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68. Maddesinde tanımlanan suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7 ve 8. maddelerinde tanımlanan suçları işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olan PKK mensuplarının cezaları bütün sonuçlarıyla af olunmuştur.
5. Aftan Yararlanmak İçin Bireysel İrade ve Süre Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içinde, “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme” talebiyle Güvenlik Makamlarına, bulundukları Ceza İnfaz Kurumuna ya da yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine dilekçe vererek ya da sözlü olarak başvuranlar aftan yararlanır. “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme” talebiyle sözlü başvuruda bulunanların beyanları tutanakla ve ilgilinin imzasıyla saptanır.
6. Af Hükmünün Uygulanması PKK Terör Örgütünün feshedilmiş olduğunun Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanması üzerine, altı ay içinde, “Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme” talebiyle Güvenlik ve Yargı makamlarına başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile vatandaşlıktan ayrılmış ve çıkarılmış olan PKK mensupları hakkında, a) başlatılmış olan soruşturma ve kovuşturmalar durdurulur; b) verilmiş ve kesinleşmiş olan ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümlerin infazına başlanmaz, başlanmış olanların infazı durdurulur.
7. Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kanunun öngördüğü koşulları yerine getirerek af talebinde bulunanların af kapsamında bulunduklarına ilişkin hükmü vermeye yetkili yargı kurumu, bulundukları ya da teslim oldukları yerin Ağır Ceza Mahkemesidir. Mahkeme, af talebinde bulunan PKK Terör Örgütü mensubunun kimliğini, ilgilinin beyanına göre örgütle olan ilişkisini, yine ilgilinin beyanına göre örgüt faaliyeti kapsamında işlediği suçu tutanakla saptar ve affa hükmeder. Ağır Ceza Mahkemesinin görevi, başvuranın PKK ile bağını, örgüt faaliyeti kapsamında işlediği suçu ve başvuranın Af kapsamında bulunduğunu saptamaktan ibarettir.
8. Örgütün Mal Varlığının ve Silahlarının Kamulaştırılması PKK’nın kontrolü altında bulunan bütün mal varlığı, silahlar, araç ve gereçler, suç eşyası kapsamında kamulaştırılmıştır. PKK mensuplarının teslim ettikleri silahlar ve her türden araç ve gereç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin veya Güvenlik Örgütlerinin envanterine kaydedilir.
9. Affa Uğrayanların Askerlik Durumları Aftan yararlanan PKK mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak askerlik yükümlülükleri, ilgili kanunlara göre uygulanır. İlgiliye askerlik hizmetine başlaması veya hizmeti tamamlaması için üç ay süre verilir.
10. Eğitim Millî Eğitim Bakanlığı, aftan yararlananların Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşmeleri amacıyla eğitimleri için gerekli uygulamaları hayata geçirmekle görevlidir. Eğitim hizmeti, affa uğrayanın talebine bağlıdır. Kayıtları silinmiş olan üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin kayıtları, taleplerine bağlı olarak yenilenir.
11. İstihdam Kamu yönetimi, aftan yararlananların Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşmeleri amacıyla çalışma hayatına katılmaları ve geçimlerini sağlamaları için gerekli uygulamaları düzenlemekle görevlidir. Bu kanunla affa uğrayanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Örgütleri ve Yargılama erkindeki eski görevlerine alınamazlar.
12. Tekerrür Aftan yararlandıktan sonra terör suçu işleyenler hakkında, tekerrür hükümleri yanında işledikleri suç için öngörülen en yüksek cezaya hükmedilir.
13. Bütünleşmeye Aykırı Uygulamalara Son Verilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme amacına ilişkin tarihsel atılımın gereği olarak, Şeyh Sait, Seyit Rıza gibi Cumhuriyete karşı silahlı kalkışmaların başını çekmiş olanların heykel, büst ve fotoğrafları kamu yerlerinde bulundurulamaz; isimleri kamu binalarına, caddelere, meydanlara ve kamu yerlerine verilemez. Bu tür uygulamalara son verilir.
14. Komşu Devletlerle İşbirliği Hükümet, bu kanunun etkin uygulaması için, feshedilen PKK Terör Örgütünün faaliyette bulunduğu, başta komşularımız Suriye, Lübnan, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere ilgili devletlerle işbirliği için gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirir.
15. Yürürlük ve Uygulama Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.