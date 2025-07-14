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Markette sıra kavgası! Silahla 2 kişiyi yaraladı

Markette sıra kavgası! Silahla 2 kişiyi yaraladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette kasa sırası yüzünden çıkan tartışmada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 47 yaşındaki N.A. ve 14 yaşındaki E.A.'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir markette kimliği henüz belirlenemeyen bir müşteri ile diğer bir müşteri N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanında bulundurduğu silahla N.A'ya ve sıradaki bir başka müşteri E.A'ya (14), ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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