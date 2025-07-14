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Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü! Bakın ne kadar kaptırdı

Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü! Bakın ne kadar kaptırdı

Yatırım yapmak isteyen ünlü müzisyen Ozan Doğulu, dolandırıcıların tuzağına düştü. 12 milyon lirasını kaptıran, Doğulu, soluğu karakolda aldı.

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Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı yatırım reklamıyla tam 12 milyon lira dolandırıldı. 

Yüzlerce hit şarkıya imza atan Ozan Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan "Forex yatırımı" reklamıyla iletişime geçti. Güven kazanan şüpheliler, Doğulu’dan yatırım adı altında milyonlarca lira aldı. 12 milyon lira farklı yabancı borsalara aktarıldı. Siber suç ekipleri paranın izini sürdü, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

12 MİLYON LİRA 5 YABANCI BORSAYA DAĞITILMIŞ
Ozan Doğulu'nun şikâyeti sonrası İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 12 milyon liranın 5 yabancı borsaya dağıldığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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