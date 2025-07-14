Maç bitti sahada kavga çıktı Luis Enrique Pedro'ya saldırdı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazanırken maçtan sonra ortalık karıştı. PSG teknik direktörü Luis Enrique ile Chelsea oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.Abone ol
Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, PSG'yi Cole Palmer (2) ve Joao Pedro'nun golleriyle 3-0 yendi. PSG'de Joao Neves, Cucurella'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü.
Maçın bitiş düdüğüyle beraber iki takım oyuncuları birbirine girdi. PSG'de Hakimi, Andrey Santon'un üstüne yürüdüğü esnada Joao Pedro araya girdi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Pedro'nun boğazı ve omzu arasında vurdu.
Joao Pedro, Enrique'nin hareketi sonrasında yerde kaldı. Oyuncular ve güvenlik görevlileri iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.