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Bu 5 ülkede neler oluyor? THY uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal etti

Bu 5 ülkede neler oluyor? THY uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları 5 ülkeye uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal etti. Kararın gerekçesi açıklanmazken, yolculara ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı.

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TÜRK hava yolları firmasının dış hatlar listesinde bulunan ülkelerden 5'ine olan uçuşların iptal haberi merak yarattı. 

Türk Havayolları'nın  sitesinden alınan bilgiye göre hava ulaşım şirketi Irak, Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal etti.

Ücretsiz bilet değişimi
THY, bu tarihlerde belirtilen ülkelere uçuşu olan müşterilerinin ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.

THY

Kararın sebebi açıklanmadı. Ancak Suriye'nin güneyinde gece boyunca çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

İran ve İsrail arasında yaşanan ve 12 gün boyunca süren füze savaşı boyunca da İran ve İsrail hava sahası tüm uçaklara tamamıyla kapatılmıştı. 

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