Meteoroloji duyurdu aşırı sıcaklar geri geldi 14 Temmuz haftası hava kavuracak

Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu Akdeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu ve Trakya da aşırı sıcaklar sağlığı tehdit ediyor. 11-16 saatleri arası dışarı çıkmayın. Ankara 38, Erzincan 38, Malatya 42, Diyarbakir 45, Aydın 42, Adana 35 C olacak. Salı akşam ve çarşamba günü İUç Anadolu, Doğu Anadolu ve toroslara yağmur geliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'a tekrar sıcak hava dalgası gelecek. Meteorolojinin sitesinde yayınladığı 14 Temmuz haftasının hava durumu tahmini de şöyle: