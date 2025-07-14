Meteoroloji duyurdu aşırı sıcaklar geri geldi 14 Temmuz haftası hava kavuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta yine aşırı sıcaklar var. Sıcaklıklar bir çok kentte termometrelerin kızarmasına yol açacak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bugünden itibaren özellikle Trakya, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sıcaklıkların tehlikeli düzeyde olacağını duyurdu.
Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu Akdeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu ve Trakya da aşırı sıcaklar sağlığı tehdit ediyor. 11-16 saatleri arası dışarı çıkmayın. Ankara 38, Erzincan 38, Malatya 42, Diyarbakir 45, Aydın 42, Adana 35 C olacak. Salı akşam ve çarşamba günü İUç Anadolu, Doğu Anadolu ve toroslara yağmur geliyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'a tekrar sıcak hava dalgası gelecek. Meteorolojinin sitesinde yayınladığı 14 Temmuz haftasının hava durumu tahmini de şöyle:
3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yurt genelinde en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42 ila 44 derece arasında seyredeceğini aktaran Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasında sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaşanacak. Hafta sonuna doğru ise sistem geçişiyle birlikte sıcaklıkların tekrar birkaç derece artması bekleniyor" diye konuştu.
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının iç kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.