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Şile Belediye Başkanı Kabadayı tutuklandı! CHP'nin tutuklu başkan sayısı 17 oldu

Şile Belediye Başkanı Kabadayı tutuklandı! CHP'nin tutuklu başkan sayısı 17 oldu

ŞİLE Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklu CHP'li belediye başkanı sayısı 17'ye yükseldi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanması ile birlikte, CHP'nin tutuklu belediye başkanı sayısı 17'ye yükseldi.

Aslı Kotan için adli kontrol

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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