ABD lideri Trump'tan yeni Ukrayna planı: Putin'e çok sinirli!

ABD basınına göre, Başkan Trump bugün Ukrayna’ya silah gönderilmesini öngören yeni bir planı kamuoyuna duyuracak.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile savaşa 3 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna’ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceklerini söyledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “güzel konuştuğunu ama akşam olunca herkesi bombaladığını” belirterek Ukrayna’yı savunmak için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Ukrayna’ya kaç Patriot füzesi gönderileceği hakkında bilgi vermeyen ABD Başkanı, füzelerin parasının Avrupa Birliği (AB) tarafından ABD’ye geri ödeneceğini bildirdi.

Trump, Washington’daki Andrews Ortak Üssü’nün dışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Onlara umutsuz şekilde ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz çünkü Putin pek çok insanı gerçekten şaşırtıyor. Güzel konuşuyor ama akşam olunca herkesi bombalıyor. Ama burada bir sorun var. Bundan hoşlanmıyorum” dedi.

Ukrayna’ya çeşitli çok sofistike askeri ekipmanlar göndereceklerini belirten ABD Başkanı, “Bize bunu yüzde 100’ünü ödeyecekler, bunun bu şekilde olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Silahlandırmak için yeni bir plan”

ABD basınına yansıyan haberlerde de ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Temmuz Pazartesi günü saldırı silahlarını da kapsayacak şekilde Ukrayna’yı “silahlandırmak için yeni bir plan” açıklayacağı iddia edildi.

Axios haber sitesine konuşan, planlar hakkında bilgi sahibi iki kaynak, planın başkent Moskova da dahil olmak üzere Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere ulaşabilecek uzun menzilli füzeleri de içerebileceğine inanmak için sebeplerinin olduğunu anlattı. Kaynaklar, herhangi nihai bir kararın verildiğinden haberdar olmadıklarını sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Axios’a verdiği demeçte, Trump’ın Putin’e çok sinirli olduğunu belirterek, “Yarın (14 Temmuz) yapacağı duyuru çok agresif olacak” diye konuştu.

Habere göre, bu yeni inisiyatif Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nın yapacağı görüşme sırasında gündeme gelecek ve Avrupa ülkelerinin, ABD yapımı silahların Ukrayna’ya gönderilmesinin masrafını karşılamasını da içerecek.

Beyaz Saray ise Axios’un konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Söz konusu yeni plan, iki hafta önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından gündeme getirilmişti.

Zelenski normal bir insan gibi geldi, deli gibi değil

ABD’li bir yetkili, 2022 yılında, savaşın başından bu yana zirvede ilk defa takım elbise giyen Ukrayna Devlet Başkanı'na işaret ederek, “Zelenski normal bir insan gibi geldi, deli gibi değil; NATO’da olması gereken biri gibi giyinmişti. Onun yanında, yine deli gibi görünmeyen bir grup insan vardı. Dolayısıyla iyi bir muhabbetimiz oldu” dedi.

Axios’a göre, Trump’ın Ukrayna ve silah yardımları konusundaki fikrini değiştirmesinde etkili olan bir etmen de Putin ile 3 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesi oldu. Putin, bu görüşmede savaşı tırmandıracağının sinyalini vermişti.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, Trump, bu görüşmeden kısa bir süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, “(Putin) (Ukrayna’nın) hepsini almak istiyor” demişti.

Bunu izleyen günlerde ise silah planı “daha somut” bir hal aldı.