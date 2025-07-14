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DEM Parti heyeti MHP, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek

DEM Parti heyeti MHP, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek

DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilerleyen günlerde MHP, CHP ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları ile görüşecek.

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Dem Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve siyasi temaslarda bulunmak üzere bu hafta Ankara'da siyasi parti ziyaretlerine başlıyor.

Heyet; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşuyor. Görüşmelerde, süreçle ilgili gelişmelerin yanı sıra, siyasi partiler arasında diyalog kanallarını açık tutulması, çözüm odaklı önerilerin tartışılması amaçlanıyor.

Dem Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin ilk durağı 16 Temmuz Çarşamba günü Gelecek Partisi olacak. DEM Parti heyeti, saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya gelecek.

Aynı gün saat 14.00'te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasında kritik bir görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşme, sürecin çok yönlü ve kapsayıcı bir zeminde ilerletilmesi açısından oldukça önemli.

DEM Parti heyeti, 17 Temmuz Perşembe günü ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Görüşme, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

DEM Parti heyetinin ziyaret takvimi şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba

12:00 – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşme

Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi

14:00 – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme

Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi, MHP Meclis Grup Odası

17 Temmuz Perşembe

13:00 – CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme

Yer: CHP Genel Merkezi

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