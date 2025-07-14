DEM İmralı heyetinde peş peşe temaslar! Görüşme takvimi netleşti

PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti temaslarını sürdürüyor. Heyet, hafta içerisinde Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Görüşmelerin tarihleri de belli oldu.Abone ol
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları devam ediyor. TBMM'de kurulacak komisyonla birlikte eş zamanlı olarak siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenilen heyetin, görüşme tarihleri de açıklandı.
Bahçeli, Davutoğlu ve Özel...
İmralı Heyeti'nin 16 Temmuz Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği bildirildi. Heyet aynı gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de temas kuracak. Daha sonra CHP'ye gidilecek.
Heyetin ziyaret programı şöyle:
16 TEMMUZ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Saat: 12.00
Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Saat: 14.00
Meclis Grup Odası
17 TEMMUZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Saat: 13.00
Yer: CHP Genel Merkezi