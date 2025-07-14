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Ticaret Bakanlığı "indirimli satış" tanıtımı yapan satıcılara uyardı

Ticaret Bakanlığı "indirimli satış" tanıtımı yapan satıcılara uyardı

Ticaret Bakanlığı, indirimli ürünlerin tanıtımında, indirim miktarı veya oranı belirlenirken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması ve önceki fiyat bilgisinin reklamlarda paylaşması gerektiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "indirimli satış" kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa bu miktarın açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Hangi mal veya hizmetlerin indirim kapsamında olduğu ve uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili yanıltıcı ifade ile görüntülere yer verilmemesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak, adil ve şeffaf bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcılar, sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık alanındaki tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması amacıyla, Reklam Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz', https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/fiyat-bilgisi-iceren-reklamlar-ile-indirimli-satis-reklamlari-ve-ticari-uygulamalari-hakkinda-kilavuz-guncellendi adresinde kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Açıklamada, Reklam Kurulunca yılın ilk 6 ayında incelenen dosya sayısı ve kesilen cezalara ilişkin bilgi de verildi.

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