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PKK'nın Süleymaniye'deki silah bırakma töreninin sponsoru bakın kim çıktı!

PKK'nın Süleymaniye'deki silah bırakma töreninin sponsoru bakın kim çıktı!

TÜRKİYE cuma günü tarihi bir törene tanık olmuştu. Bu tören için Türkiye'den 4 otobüs dolusu davetli Irak'a gitmişti. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine katılan yaklaşık 150 kişinin konaklama ve ağırlama giderlerine meğer Barzani karşılamış.

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IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde, Süleymaniye kırsalında düzenlenen törenle 30 PKK'lı silah bırakmıştı. Tarihi töreni izlemek için Türkiye'den de bir çok kişi davetliydi. O törenin organizasyon detaylarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 

150 kişi otobüslerle gitti
DEM Parti tarafından organize edilen törene, baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 150 kişilik bir davetli grubu katıldı. Katılımcılar dört otobüsle Irak Kürdistan topraklarına taşındı.

PKK'nın Süleymaniye'deki silah bırakma töreninin sponsoru bakın kim çıktı! - Resim: 0

Tüm masrafları Neçirvan Banzani karşılamış

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, söz konusu organizasyonun planlamasını DEM Parti yürütürken, katılımcıların Erbil’de konaklaması, protokol araçlarıyla tören alanına ulaştırılması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması gibi tüm lojistik giderleri IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından üstlenildi.

PKK'nın Süleymaniye'deki silah bırakma töreninin sponsoru bakın kim çıktı! - Resim: 1

Törenin ardından DEM Parti heyeti, Barzani’ye bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıç Uçar ile milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren’den oluşan heyet, Barzani’ye barış sürecine sunduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.

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