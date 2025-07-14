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İşsizlik Sigortası Fonu için yeni karar: Yüzde 50'ye çıktı

İşsizlik Sigortası Fonu için yeni karar: Yüzde 50'ye çıktı

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan istihdam için kullanılabilecek pay yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

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İşsizlik Sigortası Fonu’ndan istihdamı destekleme amacıyla kullanılabilecek kaynak oranı artırıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile fondan yeni istihdam yaratmak ve mevcut istihdamı korumaya yönelik politikalar için ayrılabilecek pay yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

Resmî Gazete’nin 13 Temmuz 2025 tarihli sayısında yayımlanan ve yürürlüğe giren karar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen kapsam dahilindeki giderler için kullanılabilecek fon oranının artırılmasını içeriyor. Buna göre İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken kaynakların yüzde 50’si artık istihdamı teşvik eden politika ve uygulamalarda kullanılabilecek.

Artırılan bu oran, yalnızca yeni istihdam alanlarının yaratılmasına değil; aynı zamanda işgücünün niteliğinin artırılması, işsizlik riskinin azaltılması ve teknolojik değişimlere uyum sağlanması gibi çok yönlü hedeflere hizmet edecek şekilde kullanılacak.

Buna göre fondan yapılacak harcamalar şu alanları kapsayacak:

Yeni istihdam yaratma projeleri
Çalışanların mesleki yeterliliklerini ve vasıflarını artırmaya yönelik eğitim programları
Teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalma riski taşıyan bireylerin başka alanlara yönlendirilmesi

İstihdamı artırıcı ve koruyucu önlemlerin uygulanması
İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
İşgücü piyasasına dair araştırma ve planlama çalışmaları
Vize edilmiş sözleşmeli personel ve kuruma atanan kadrolu personelin mali ve sosyal hak ödemeleri.

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