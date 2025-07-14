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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Başvurular bugün başladı, sonuçlar Ağustos'ta

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Başvurular bugün başladı, sonuçlar Ağustos'ta

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar alınacak.LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercihler bugünden itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

 Tercih robotu kullanıma açıldı

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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