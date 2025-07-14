Su bekleyen çocukları öldüren İsrail'den isyan ettiren savunma

İsrail ordusu, Gazze’de bir mülteci kampındaki su dağıtım noktasına düzenlediği ve altısı çocuk 10 kişiyi öldürdüğü saldırının bir “arızadan” kaynaklandığını ileri sürdü.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde su dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında aralarında altı çocuğun da olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin 13 Temmuz Pazar günü Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki su dağıtım noktasını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise fırlatılan füzenin İslami Cihad’a mensup bir kişiyi hedef almasının istendiği ancak yaşanan bir arıza sebebiyle füzenin “hedeften onlarca metre öteye düştüğü” savunuldu.

İsrail ordusu, açıklamasında, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dahli bulunmayan sivillere gelen her türlü zarardan üzüntü duyar” iddiasında bulundu.

Gazze'de su kıtlığı: Durum kötüleşiyor

Yaşanan bu saldırı, aynı zamanda Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes ve rehine takası anlaşması yapılmasını öngören müzakerelerin tıkandığı bir dönemde yaşandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise geçen hafta yaptığı bir açıklamada Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilerek güneydeki Refah kentinde inşa edilecek bir kampa yerleştirileceğini söylemişti. Bu plan İsrail içinde de tepki görmüş, İsrail’in eski başbakanlarından Ehud Olmert, “Bu bir toplama kampı. Üzgünüm” diye konuşmuştu.

İsrail’in dün su dağıtım noktasına düzenlediği saldırının ardından bölgeden yansıyan görüntülerde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı olduğu, kova ve su taşımak için kullanılan araçların etrafa saçıldığı görüldü.

Gazze’de su kıtlığı özellikle son haftalarda daha da kötüleşmiş durumda. İsrail’in ablukasının devam ettiği Gazze’deki yakıt yokluğu, tuzdan arındırma ve temizlik tesislerinin kapanmasına sebep oluyor. Filistinliler de bu sebeple plastik kaplara su doldurabilmek için su dağıtım merkezlerine gitmek durumunda kalıyor.

İsrail'in son saldırılarında bir doktor öldü

CNN International’ın aktardığına göre, İsrail, dün Gazze Şeridi’nin iç kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda da en az 12 Filistinliyi öldürdü, 40’ı aşkın kişiyi yaraladı.

Şifa Hastanesi Direktörü Muhammed Ebu Selmiye’nin verdiği bilgilere göre, kalabalık bir kavşağa düzenlenen bu saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında hekim Ahmed Kandil de yer aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kandil’i “Gazze’nin en saygın sağlık profesyonellerinden biri” olarak tarif etti.

Abbas: İsrail'in Gazze'den çekilmesi tek çözüm

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin "tek çözüm" olduğunu söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'daki evinde Blair ile "Filistin topraklarındaki son gelişmeleri" görüştü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda Abbas, "acilen ateşkes sağlanması, tüm İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne acilen insani yardımın ulaştırılması" gerektiğini belirtti.

Abbas, "Gazze'de tek çözüm İsrail'in tamamen çekilmesi. Filistin devletinin uluslararası toplumun desteğiyle bölgenin tüm sorumluluklarını üstlenmesi sağlanmalıdır." dedi.

Hamas'ın "silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini" isteyen Abbas, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına, uluslararası programına, uluslararası meşruiyetine bağlı kalarak siyasi faaliyetlerde bulunması" gerektiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.