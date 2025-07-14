Erdoğan'dan o isme tebrik "Kampımız daha profesyoneldi"

AK Parti'nin 32'nci Kızılcahamam Kampı, yenilikçi detaylarla tamamlandı. Kampın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizasyondaki profesyonelliğe dikkat çekerek AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan’ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 32'nci Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, kampın görsellerinden şarkısına kadar tüm detaylarıyla daha profesyonel ve organize olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin 32'nci Kızılcahamam Kampı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faruk Acar'ın Tanıtım ve Medya Başkanlığına gelmesinin ardından düzenlenen ilk büyük organizasyon olan kampta görsellerden, sloganına, ilk kez dinlenen yeni ve coşkulu şarkısından diğer tüm düzenlemelere kadar her detayın özenle çalışıldığını belirterek, "Kampımız daha profesyoneldi, daha organizeydi. Detaylar üzerinde incelikle çalışılmıştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu önemli yeniliklerin arkasında imzası olan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan’ı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.