Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Portekiz'e gitti

2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan teknik ekip ve futbolcular, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Albufeira'da kamp yapacak Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın otobüsünün yenilenmesi sebebiyle futbolcular, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüyle terminale geldi.

Sakatlığı sebebiyle tedavisine başlanan Anderson Talisca'nın yer almadığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun