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Galata Kulesi'nde İngilizce bilen bulamadı iddiasına DMM’den açıklama

Galata Kulesi'nde İngilizce bilen bulamadı iddiasına DMM’den açıklama

Sosyal medyada Galata Kulesi’nde İngilizce rehberlik hizmeti verilmediğine dair ortaya atılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama geldi. DMM, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü ve yorumların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirterek, bu tür içeriklerin Türkiye’nin kültürel ve turistik değerlerini hedef aldığını vurguladı.

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Sosyal medya fenomeni Speed’in İstanbul turu sırasında Galata Kulesi’nde çektiği video, İngilizce rehberlik hizmeti verilmediği yönündeki tepkilere yol açmış, bazı sosyal medya kullanıcıları ve haber organları konuyu eleştirerek gündeme taşımıştı. Görüntülerde Speed’in İngilizce bilgi alamadığını öne sürmesi üzerine, sosyal medyada Türkiye’nin turizm altyapısına yönelik olumsuz yorumlar paylaşılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. DMM, sosyal medyada paylaşılan yorum ve iddiaların yanıltıcı olduğunu belirterek, Galata Kulesi’nde farklı dillerde bilgiye erişimi kolaylaştıran dijital sistemlerin ve rehberlik yapabilen personelin bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, videoda yer alan kişilerin rehber değil güvenlik görevlisi olduğu, sadece tek bir ana ait görüntülerle oluşturulan olumsuz algının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. DMM, kültürel ve turistik değerlere yönelik bu tür manipülatif içeriklere karşı kamuoyunu dikkatli olmaya ve teyitli bilgilere itibar etmeye çağırdı.

İşte DMM'den yapılan o açıklama

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