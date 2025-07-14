Okul servisleri için yeni dönem: Bugün başlıyor! Zorunlu olacak

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarını kullanan herkesi ilgilendiren yeni uygulama bugün itibarıyla başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugünden itibaren zorunlu olan uygulama ile ilgili detayları paylaştı.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi." denildi.BU

112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak

Bu uygulamayla birlikte toplu taşıma aracı ve okul servislerinde kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu olacak. Takılan bu cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde görev yapacak.

Bu uygulama için gerekli olan cihazların montajını yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek. Uygulayıcı firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.