BIST 10.286
DOLAR 40,22
EURO 47,00
ALTIN 4.355,29
HABER /  GÜNCEL

TÜİK: Yumurta üretimi 13,5 azaldı

TÜİK: Yumurta üretimi 13,5 azaldı

TÜİK, 'Kümes Hayvancılığı Üretimi' verilerine göre, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 13,5 azaldı; kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8, tavuk eti üretimi yüzde 11,7 arttı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mart 2025" verilerini yayınladı. Buna göre Ocak-Mayıs arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,5 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.

Bir önceki ay 237 bin 567 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 1,8 oranında artarak 241 bin 782 ton oldu. Bir önceki ay, 1 milyar 551 milyon 765 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mayıs ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 1 milyar 526 milyon 665 bin adet oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksa Doğalgaz, geçen yıl 1,8 milyar dolar ciro yaptı
Aksa Doğalgaz, geçen yıl 1,8 milyar dolar ciro yaptı
15 Temmuz gazileri "o gece" yaşadıklarını unutamıyor
15 Temmuz gazileri "o gece" yaşadıklarını unutamıyor
Tank üstlerinden geçti 9 yıl sonra yürümeye başladı
Tank üstlerinden geçti 9 yıl sonra yürümeye başladı
Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 2,7 milyon kişi iller arasında göç etti
Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 2,7 milyon kişi iller arasında göç etti
9 yıldır boynundaki mermiyle yaşıyor şehadet getirmeye başladım
9 yıldır boynundaki mermiyle yaşıyor şehadet getirmeye başladım
Açık açık söyledi: Ben engel oldum! ABD'li senatörden Türkiye itirafı!
Açık açık söyledi: Ben engel oldum! ABD'li senatörden Türkiye itirafı!
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakim karşısında
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakim karşısında
İki Çin otomotiv markası Eskişehir'de eylülde üretime başlıyor Elektrikli ve benzinli modeller belli oldu
İki Çin otomotiv markası Eskişehir'de eylülde üretime başlıyor Elektrikli ve benzinli modeller belli oldu
Erdoğan'dan o isme tebrik "Kampımız daha profesyoneldi"
Erdoğan'dan o isme tebrik "Kampımız daha profesyoneldi"
Su bekleyen çocukları öldüren İsrail'den isyan ettiren savunma
Su bekleyen çocukları öldüren İsrail'den isyan ettiren savunma
İşsizlik Sigortası Fonu için yeni karar: Yüzde 50'ye çıktı
İşsizlik Sigortası Fonu için yeni karar: Yüzde 50'ye çıktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Başvurular bugün başladı, sonuçlar Ağustos'ta
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Başvurular bugün başladı, sonuçlar Ağustos'ta