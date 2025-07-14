9 yıldır boynundaki mermiyle yaşıyor şehadet getirmeye başladım

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan ve 9 yıldır boynundaki mermi parçasıyla yaşayan Ahmet Kağızmanlı, o gece küçük bir kız çocuğuna siper olduğunu söyledi.

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Görevde yükselme sınavı için gittiği Ankara'da FETÖ'nün hain darbe girişimine denk gelen Kağızmanlı, AA muhabirine, o gece yaşadıklarını anlattı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yazı işleri müdürlüğü yapan 45 yaşındaki Kağızmanlı, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

Darbe girişimini, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla öğrendiğini ifade eden Kağızmanlı, "Eşyalarımı topladım, abdest aldım ve dışarıya çıktığımda tanklar caddedeydi. Kızılay Meydanı'na doğru yürüdüm, tanklar ve belediyenin kamyonları vardı, bir ara araçlar ve insanlar kalmadı, tek başıma sokaklarda yürüdüm." dedi.

Kağızmanlı, Sıhhiye'ye gittiğinde insanların meydanlara çıktığını ve lüks araçlarını tankların önüne çektiklerini belirtti.

"Nefes almakta zorlanmaya ve şehadet getirmeye başladım"

Kalabalıkla Genelkurmay'a yürüdüklerini ve Meclis'in bombalandığı esnada sıçrayan taşların üzerlerine geldiğini anlatan Kağızmanlı, şöyle devam etti:

"Genelkurmay önündeki askerler ilk havaya, ardından yere daha sonra üzerimize kurşun sıkmaya başladı. Vurulanları kenara taşıyıp tekrar yerimize geçiyorduk. Bayağı yorulunca bir yere oturdum, yanıma 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu oturdu. Bir anda helikopterden açılan ateşle hepimiz ürktük. Caddeyi taramaya başladıklarında refleksle kız çocuğunun üzerine kapandım.

Oradakilerin cadde ve sokaklara dökülmesindeki amaç devleti ve bayrağı koruma iç güdüsüydü. Çocuk yanımda olunca onu korumaya aldım ve üzerine kapandım. Belki benim boynuma ve sırtıma şiddetli gelen mermi parçaları ona denk gelebilirdi. O kız çocuğunun üzerine kapanmasaydım mermi parçaları ona denk gelseydi belki de hayatını kaybedecekti. İlk boynuma bir parça, doğrulunca da omuriliğime 3 mermi parçası geldi, soluğum kesildi, nefes almakta zorlanmaya ve şehadet getirmeye başladım. Daha sonra kalktım, caddeye doğru baktığımda herkes yaralıydı. Biri kolumdan tutup çekti ve caddenin sonundaki özel hastaneye götürdüler."

Kağızmanlı, yanındaki grupla tankların üzerine içerisindeki darbeci askerleri çıkarmak için çıktıklarını, olayda dünya gündeminde geniş yer bulan fotoğraf karesinde de yer aldığını dile getirdi.

"O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır"

Tedavisinin 1 aydan fazla sürdüğünü ve boynundaki mermi parçası nedeniyle MR çekilemediğini söyleyen Kağızmanlı, şunları kaydetti:

"Sırtımı temizlediler ama boynumdaki parça şah damarımın altından girdiği için alamadılar. Doktorlar, parça içeriye doğru iyice kayınca tehlikeli olacağından müdahale etmedi, şu an bir sıkıntısı yok öyle yaşıyorum. Olayın 9'uncu yılı mermi parçası hala boynumda, onu gururla taşıyorum. Bize verilen fiziki madalyanın yanındaki ikinci nişan gibi benim için çok değerli. Kötü bir geceydi Allah bir daha yaşatmasın. O manzara bir dönem psikolojimi bozdu, gözümün önünden hiç gitmedi. O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır. O gece herkes tek vücut olmuştu."