Büyükçekmece Belediye başkan vekili belli oldu! Önceki başkan ve vekili hapiste

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen başkanvekili CHP'li Ahmet Şahin'in de tutuklanması üzerine yeni başkanvekili CHP'nin adayı Hakan Çebi oldu. Büyükçekmece belediyesinde meclis çoğunluğu CHP'de bulunuyor. CHP’nin 22, Cumhur İttifakı’nın 14 meclis üyesi bulunuyor. Hakan Çebi 3'te 2 çoğunluk aranan ilk turda seçilemedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda soruşturmada Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Ahmet Şahin'in yerine bugün Belediye Meclis'inde seçim yapıldı. Belediye başkanvekili üçüncü turda belli oldu. CHP'nin başkanvekili adayı Hakan Çebi, Cumhur İttifakı'nın başkanvekili adayı Mustafa Yazıcı oldu.

Yapılan oylamada hiç bir aday seçilmek için gerekli olan 3'te 2 oy çoğunluğuna ulaşamadı. Seçim son tura kaldı ve bu turda salt çoğunluğa bakıldı.

20 oy ile CHP'nin adayı Hakan Çebi belediye başkanvekili seçildi. AK Parti adayı Mustafa Yazıcı 12 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı.

Hakan Çebi'den mesaj

Hakan Çebi başkanvekili seçildikten sonra yaptığı açıklamada tutuklanan başkan ve baş vekili hakkında konuştu ve "Bu emaneti bugünden itibaren devralmış bulunuyorum. Belediyemizin değerli kadroları ile dün olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

Başkandan sonra vekili de tutuklanmıştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonda gözaltına alınmış 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Akgün’ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran’da 22 oy alarak CHP’li Ahmet Şahin kazanmıştı. Cumhur İttifakının adayı Mustafa Yazıcı 12 oy almıştı.

Ahmet Şahin, 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış ve 8 Temmuz'da "mali suçlara" dair iddialarla tutuklanmıştı.

Şahin'in İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılması üzerine bugün Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde yeniden seçim yapıldı. İkinci seçimde Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Hakan Çebi seçildi.

Hakan Çebi, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. CHP saflarında aktif siyaset yürüten Çebi, yerel yönetim deneyimi ve parti içindeki konumuyla dikkat çekiyor.