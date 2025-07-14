CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yeni adresi İstanbul'un Kartal ilçesi oldu. Miting, 16 Temmuz'da Kartal Meydanı'nda gerçekleşecek.Abone ol
CHP'nin İstanbul'da çeşitli ilçelerde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin yeni durağı Kartal oldu.
Etkinlik, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitinge ilişkin şunları kaydetti:
"Halkımızın iradesini, halkımızla birlikte savunuyoruz.
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Kartal’da buluşuyoruz.
Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"