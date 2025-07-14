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İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yaz aylarının etkisiyle düşmeye devam ediyor. İSKİ’nin 14 Temmuz verilerine göre ortalama doluluk oranı yüzde 60,33’e geriledi. 1 Temmuz’da bu oran yüzde 65,86 idi. İki haftada 5,5 puanlık düşüş yaşandı.

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İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yaz aylarının etkisiyle hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 14 Temmuz 2025 tarihli verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60,33 seviyesine kadar geriledi.

Doluluk oranı 1 Temmuz’da yüzde 65,86, 13 Temmuz’da ise %60,73 olarak kaydedilmişti. Sadece iki haftada yaşanan yaklaşık 5,5 puanlık düşüş, su güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Nisan ayının sonlarında yüzde 83'e kadar çıkan doluluk oranının üç ayda 23 puan gerilemiş olması, İstanbul’un su kaynakları açısından yazın kurak geçmesinin etkilerini ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle sıcaklıkların arttığı günlerde su tüketiminin dikkatli yapılması ve bireysel tasarruf önlemlerinin artırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul’daki 10 büyük barajın 14 Temmuz itibarıyla doluluk oranları şu şekilde açıklandı:

Elmalı: %75,92
Darlık: %68,89
Ömerli: %64,23
Terkos: %64,03
Kazandere: %54,03
Pabuçdere: %56,51
Büyükçekmece: %56,83
Sazlıdere: %46,69
Alibey: %43,5
Istrancalar: %28,6

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