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Konya'da yangın çıktı! Ekipler bölgede, Antalya'dan helikopterler gönderildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da yangın çıktı! Ekipler bölgede, Antalya'dan helikopterler gönderildi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.

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