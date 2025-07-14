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Lamine Yamal'ın başı dertte

Lamine Yamal'ın başı dertte

Doğum günü partisinde eğlence amaçlı cüceleri çalıştıran Lamine Yamal hakkında soruşturma başlatıldı.

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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, görkemli bir partiyle 18. doğum gününü kutladı. Yamal'ın partide cüceleri görevlendirmesi tepki çekti.

Soruşturma açılan Yamal için İspanya'daki Engelliler Derneği'nden açıklama geldi. Yasal ve sosyal tüm adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, Yamal'a aşağılama ve cüceleri nesnelleştirme suçlaması yapıldı.

Lamine Yamal'ın başı dertte - Resim: 0

Yapılan açıklamada, "21. yüzyılda cücelerin özel partilerde eğlence amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kabul edilemez, özellikle de Yamal gibi kamuya mal olmuş kişilerin bu tür olaylara dahil olması durumu vahim hale geliyor.” denildi.

Eşitlik, saygı, etik değerler ve ayrımcılığa vurgu yapılan İspanyol basınındaki haberlerde, Yamal'ın partisi The Wolf of Wall Street filmindeki cücelerin sahnesine benzetildi.

Güncel piyasa değeri 200 milyon euro olan Barcelona'nın yıldızı Yamal, 18. yaş gününü büyük bir partiyle kutlamıştı. Partiye katılan rapçi El Alfa, Barcelona'nın yıldızı Yamal'a servet değerinde bir hediye vermişti. Genç futbolcuya baş harflerinin yer aldığı 300 bin sterlinlik (Yaklaşık 17 milyon TL) bir zincir hediye edilmişti.

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