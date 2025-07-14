Süper Lig devine imza atacak! Kyle Walker Peters İstanbul'a geliyor

Arka arkaya yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sağ bek sorununu da çözüyor. Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ı imza için İstanbul'a getiriyor.

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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş; David Jurasek, Tammy Abraham ve son olarak Orkun Kökçü'de mutlu sona ulaştı.

Hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlılar, bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor. Southampton’dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Kyle Walker-Peters’ın bugün resmen duyurulması bekleniyor.

28 yaşındaki İngiliz sağ bekin gün içinde İstanbul’da olması öngörülüyor. Bu oyuncuyla birlikte Beşiktaş, dördüncü takviyesini yapmış olacak.

Ödenecek ücret

Başarılı futbolcu kapsamlı sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlıların, Southampton’la kontratı biten Peters’e imza parasıyla birlikte yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.

Svensson'a talip çıktı

Diğer yandan gözden çıkarılan Jonas Svensson’a Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor’un talip olduğu ifade edildi. Kulüplerin maddi konularda anlaşması halinde 32 yaşındaki Norveçli sağ bekin yeşil-siyahlı takıma transfer olacağı aktarıldı.