Üniversiteli Ayşe Tokyaz cinayeti! Öldürüp valize koymuş katil zanlısı bakın kim çıktı

İSTANBUL'da işlenen kadın cinayeti akıllara Münevver Karabulut vakasını getirdi. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulundu. Katil zanlısı ise eski polis olan sevgilisi çıktı. Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C. K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.’nın polisken ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz’ın ise yaş farkını gerekçe göstererek evlenmek istemediği öne sürüldü. İddiaya göre C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. C.K.’nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.