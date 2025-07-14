Üniversiteli Ayşe Tokyaz cinayeti! Öldürüp valize koymuş katil zanlısı bakın kim çıktı
İSTANBUL'da Ayşe Tokyaz, sevgilisi eski polis C.K. tarafından Küçükçekmece’de öldürüldü. Cesedi valize konan Tokyaz, Eyüpsultan’da yol kenarına atıldı. Genç hemşirelik öğrencisini öldüren sevgilisi lekelerini gizlemek için cinayetin ardından evi gece kırmızıya boyamış. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.
İSTANBUL'da işlenen kadın cinayeti akıllara Münevver Karabulut vakasını getirdi. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulundu. Katil zanlısı ise eski polis olan sevgilisi çıktı. Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C. K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.’nın polisken ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz’ın ise yaş farkını gerekçe göstererek evlenmek istemediği öne sürüldü. İddiaya göre C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. C.K.’nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.
İstanbul’da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi
13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi. C.K. başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alındı.
Evi kanları örtmek için kırmızıya boyamış
C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı, motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında C.K. ile 6 kişi gözaltına alındı. Cenazenin Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Esra Tokyaz, kardeşinin yaşadığı şiddet ve tehditler nedeniyle defalarca güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara başvurduğunu ancak hiçbir kurumdan gerekli ve etkili bir müdahale göremediğini ifade ederek, "Kardeşimi kurtarmaya çalıştım ama devlet kurumlarının ihmali yüzünden bunu başaramadım" dedi. Tokyaz, yaptığı paylaşımda kardeşiyle beraber yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı: