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Kendisinden haber alınamayan kişi feci halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kendisinden haber alınamayan kişi feci halde bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

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Bakallar mevkisinden aldığı arsaya prefabrik ev yapan Fevzi Candemir'den iki gündür haber alamayan yakınları, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırma sonucu Candemir, bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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