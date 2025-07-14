Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Türk tarihinde bir eşik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimini güncellenmiş yeni bir Haçlı denemesi olarak niteleyerek, Türk tarihinde 15 Temmuz 2016’nın mühim bir eşik olduğunu söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmmuz darbe girişiminin 9. yıl dönüme dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Malazgirt Zaferi’nin sadece bir yurt kapısı değil, bunun da fevkinde muktedir bir istikbal yolu açtığını ve muasır bir medeniyet yolculuğu başlattığını ifade eden Bahçeli, Anadolu’nun bağrına saplanan zulüm hançerinin ve parlak ufkunu saran zulmet haddesinin Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atıldığını vurguladı.

Bin seneye yaklaşan tarihi seyir içinde soylu, muhterem ve muzaffer kazanımlara karşı hiç bitmeyen menfur misillemeler yapıldığını kaydeden Bahçeli, Haçlı Seferleri’nin de bunlardan yalnızca bir bölüm olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda güncellenmiş yeni bir Haçlı denemesinin dokuz yıl önce bir kez daha icra edilmek istendiğini söyleyen Bahçeli, Türk tarihinde 15 Temmuz 2016’nın mühim bir eşik olduğuna işaret etti.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maatteessüf uzun asırlara sari olmak suretiyle Anadolu coğrafyasının işgal, istila ve ilhak planları devşirilmiş ve ruhları ele geçirilmiş FETÖ terör örgütünün merkezinde yer aldığı dar kadrolu askeri darbe teşebbüsüyle 15 Temmuz’da sonuçlandırılmak istenmiştir. Milli varlık içine kadar sızan mümin görünümlü müşrik ve münafık mihraklar; devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete silahla saldırmışlardır.”

“Şükürler olsun ki, Türk milleti 15 Temmuz’da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir. 15 Temmuz gecesi mermilere direnip tanklara meydan okuyan, korsan şeklinde uçurulan helikopter ve savaş uçaklarına kafa tutan Türk milleti bilavasıta ve bizatihi kutlu varlığına sahip çıkmıştır.”

“Muazzam nitelikli milli uyanış ve destansı birlik, kardeşlik ve dayanışma ahlakı Türkiye’yi geçilmez yapmıştır. Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir. Elbette ve kesinlikle 15 Temmuz unutulmamalıdır. Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir.”

“Birbirimizi sevip saygı ve anlayış çemberinde el ele verdiğimiz müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesi gün yüzü göremeyecek, başarıya ulaşamayacak, nifak tohumları saçamayacaktır. Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır.”

Bahçeli açıklamasının sonunda şu mesajı paylaştı:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cesaret timsali gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. İradenin ve egemenliğin sahibi Türk milletini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz’un sıcak ve ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olarak kurulan; bunun yanında ahlaki, manevi ve milli bir kucaklaşmanın mecmuu olan Cumhur İttifakı’nın ise yeni yüzyıla huzurun, barışın, refahın ve kardeşliğin mührünü vuracağına gönülden inanıyorum.”