Elon Musk'tan Trump'a Epstein çağrısı: Söz verdiğin gibi dosyaları yayımla

Elon Musk, Trump’a Jeffrey Epstein’e ait dosyaları kamuoyuna açıklama sözünü hatırlatarak “Söz verdiğin gibi dosyaları yayımla” çağrısı yaptı.

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ABD’li milyarder patron Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a kız çocuklarıyla cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’e ait dosyaları kamuoyuna açıklama sözünü hatırlatarak “Söz verdiğin gibi dosyaları yayımla” çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Jeffrey Epstein’a ilişkin dava dosyalarının önceki Demokrat yönetimlerce hazırlandığını iddia etmişti. Belgelerin hâlâ kamuoyunda tartışılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Trump, “Bu dosyalar, Barack Obama ve Joe Biden’ın yönetimleri döneminde hazırlandı. Rusya aldatmacasıyla dünyayı kandıranlar tarafından oluşturulan bu belgelere neden hâlâ bu kadar yer veriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, Trump’un açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. “Amerikan Partisi'nin önceliği Epstein dosyalarının açıklanması olmalı” diyen Musk, “Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla” ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanedeki hücresinde 2019 yılında şüpheli şekilde ölen milyarder Jeffrey Epstein’a ait 4 bin 500’den fazla belgeyi ocak ayında yayımlamaya başlamış ve bu belgeler Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.