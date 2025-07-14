Bakan Tunç'un DEM Parti ile görüşeceği tarih belli oldu.

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bugün gerçekleştireceği görüşme program yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Tunç yarın saat 11.00'da DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek.

Abone ol

DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 8 Temmuz tarihinde yapacağı görüşme ertelenmişti.

Bakan Tunç DEM heyeti görüşme tarihi belli oldu

DEM tarafından yapılan açıklamada görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti. Bakan Tunç yarın saat 11.00'da DEM Parti İmralı heyeti ile görüşeceği kaydedildi.