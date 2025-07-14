Trump: Rusya'dan memnun değilim, anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı memnuniyetsizliğini dile getirerek, Ukrayna ile anlaşma sağlanamaması halinde Rusya ve müttefiklerine yüzde 100’ü aşan sert gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

'Rusya'dan memnun değilim'

Çok mutsuzum, Rusya'dan memnun değilim. Ukrayna ile anlaşma sağlanamaması halinde Rusya ve müttefiklerine çok ağır tarifeler uygulanacak.

Bu çok büyük bir onur, dostum burada. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. NATO Genel Sekreteri çok saygı duyulan biri, harika bir iş çıkarıyor, çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Ben çok mutsuzum Rusya’ya karşı, memnun değilim, bunu konuşacağız. Başka bir gün karar vereceğiz, çok mutsuzum kendisine karşı, 15 gün içinde anlaşmada bulunamazsak çok sert gümrük vergileri uygulayacağız.İkincil vergiler olacak.

350 milyar dolar harcadık

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa 350 milyar dolar harcadık. Sona ersin istiyoruz, be benim savaşım değil, Biden’ın savaşı, Başkan Putin’e karşı haya kırıklığına uğradık, bir sonuca varamadık. Bunların sonucunda ikincil gümrük verileri uygulayacağız, yüzde 100’ün üzerinde olacak, dilerim yapmak zorunda kalmayız. Dünyanın en iyi füzelerine ve askeri uçaklarına sahibiz, İran’da gördünüz, hedeflerimizi vurduk. Bunun 24 yıldır tatbikatını yaptık, İran nükleer bomba elde etmeye çalışıyor. En iyi füzelerle gerçekleştirdik.

Silahlar göndereceğiz ve karşılığını ödeyecekler

AB ülkeleri biliyor, onlara silahlar göndereceğiz ve karşılığını ödeyecekler. ABD üretecek ve bu bağlamda geçtiğimiz toplantı çok önemliydi, yüzde 5’lik bir anlaşma yaptık, çok paraları var. En iyi silahları üretiyoruz ve en iyi silahları NATO’ya göndereceğiz. Mark’ın da önerisiyle füzeleri Almanya’ya teslim edeceğiz. NATO koordinesini yapacak, en yüksek seviyeli silahları üretip NATO’ya göndereceğiz, ülkeler de bu silahları koyacak.