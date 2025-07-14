BIST 10.225
DOLAR 40,22
EURO 46,90
ALTIN 4.331,14
HABER /  SPOR

Formalarda yeni dönem: Arial font kalkıyor

Formalarda yeni dönem: Arial font kalkıyor

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, futbolseverlerin sosyal medyada gösterdiği yoğun tepkiler üzerine formalarda Arial font kullanımını gündeme aldı.

Abone ol

Futbolseverler, formalarda Arial font kullanımının zorunlu olmasına tepki göstermiş ve bu konuda çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Umut Eken’in haberine göre TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, özellikle sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası konuyu gündeme aldı.

TFF'DEN ARIAL FONT KARARI

TFF yönetimi önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda resmi karar alacak. Habere göre; Arial fonta kesin veda ediliyor. İlgili talimat değişecek. Yeni sezonda formalardaki numaralar farklı fontta olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne’de anız yangını! 2 bin dekar alan küle döndü
Edirne’de anız yangını! 2 bin dekar alan küle döndü
Trump: Rusya'dan memnun değilim, anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar uygulayacağız
Trump: Rusya'dan memnun değilim, anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar uygulayacağız
Minguzzi davasında iddianame hazırlandı!
Minguzzi davasında iddianame hazırlandı!
Napoli'den Galatasaray'ın teklifine cevap! İtalyanlardan şok eden istek
Napoli'den Galatasaray'ın teklifine cevap! İtalyanlardan şok eden istek
Bakan Tunç'un DEM Parti ile görüşeceği tarih belli oldu
Bakan Tunç'un DEM Parti ile görüşeceği tarih belli oldu
TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, görevi Albayrak'tan devraldı
TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, görevi Albayrak'tan devraldı
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Elon Musk'tan Trump'a Epstein çağrısı: Söz verdiğin gibi dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a Epstein çağrısı: Söz verdiğin gibi dosyaları yayımla
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Minguzzi cinayetinde 2 şüpheli hakkında daha 'suça iştirak' iddianamesi
Minguzzi cinayetinde 2 şüpheli hakkında daha 'suça iştirak' iddianamesi
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde yangın
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde yangın
Yurt dışına kaçma planı yapan 7 FETÖ'cü yakalandı
Yurt dışına kaçma planı yapan 7 FETÖ'cü yakalandı