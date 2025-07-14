Formalarda yeni dönem: Arial font kalkıyor

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, futbolseverlerin sosyal medyada gösterdiği yoğun tepkiler üzerine formalarda Arial font kullanımını gündeme aldı.

Abone ol

Futbolseverler, formalarda Arial font kullanımının zorunlu olmasına tepki göstermiş ve bu konuda çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Umut Eken’in haberine göre TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, özellikle sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası konuyu gündeme aldı.

TFF'DEN ARIAL FONT KARARI

TFF yönetimi önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda resmi karar alacak. Habere göre; Arial fonta kesin veda ediliyor. İlgili talimat değişecek. Yeni sezonda formalardaki numaralar farklı fontta olacak.