CHP'den Manavgat kararı: 3 isme kesin ihraç istemi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

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Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası CHP harekete geçti. MYK'da ismi geçen 3 partilinin kesin ihracı istendi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yücel, şunları söyledi:

Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır.