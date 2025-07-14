DEM Parti'den Öcalan'ın kardeşine yalanlama

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ait olduğu iddiasıyla gündeme gelen sözlerle ilgili DEM Parti yazılı açıklama yaptı.

Abone ol

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüşme notlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, İmralı Heyeti'nin dışında yapılan açıklamaların tahrif edilmiş veya mesnetsiz yorumlar içerdiğine vurgu yapıldı.

İmralı Heyeti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bir süredir kimi çevrelerce sosyal medyada İmralı Adasında gerçekleşen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlar yayınlanmakta ve yorumlanmaktadır. Kuşkusuz Sayın Öcalan ile heyet arasındaki görüşmeler ve özellikle Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sürecine dönük görüşleri kamuoyu tarafından haklı olarak beklenmekte ve izlenmektedir. Görüşmeler hakkında da yine heyet üyelerimiz tarafından basına ve kamuoyuna bilgi verilmektedir. Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir.”

DEM Parti, süreçle ilgili yapılan spekülatif değerlendirmelerin, toplumsal barışı hedef alan provokatif girişimler olduğunu belirtti. Açıklamanın devamında şu değerlendirme yer aldı:

“Sürecin lehinde ya da aleyhinde tüm görüşleri demokratik bir toplumsallığın gereği olarak saygıyla değerlendiriyoruz. Ancak gerçek dışı ve tahrif edilmiş belge ve bilgilere dayandırılarak güven zedelemeyi hedefleyen tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Toplumsal barışı ilgilendiren konular ciddi, güvenilir ve belirli bir düzeyde mahremiyet gerektiren tartışma ve görüşme süreçlerini içermektedir. DEM Parti ve DEM Parti İmralı Heyeti olarak çalışmalarımızı bu dikkat ve özenle yürütme çabasındayız.

İmralı Adasında yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Diğer tüm iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir.”

MEHMET ÖCALAN'IN TUHAF SÖZLERİ

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, kısa süre önce yaptıkları aile görüşmesine dair açıklamasında ağabeyinin şu ifadeleri kullandığını ileri sürmüştü:

“Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık, artık sıra devlette. Demokratik siyasetle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz. Ahmet Şara IŞİD’in başıdır, yarın ne yapacağı belli değildir. Kürtler Suriye’de soykırım tehdidiyle karşı karşıyadır. SDG gerekirse Tabqa’da Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan edebilir.”