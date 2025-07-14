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DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli

DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve milletin kararlılığı sayesinde darbe girişiminin bastırıldığı vurgulandı.

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DMM, 15 Temmuz’un Türkiye siyasi tarihindeki önemli bir kırılma noktası olduğunu belirttiği açıklamasında, bu sürece dair ortaya atılan dezenformasyonlara karşı gerçek tanıklıklara dayanan belgesellerin önemine dikkat çekti.

Merkez, vatandaşların darbe girişiminin kritik anlarını ve halkın kahramanca direnişini daha iyi anlayabilmesi için çeşitli belgeselleri bir araya getirdi. Açıklamada, paylaşılan görsellerdeki QR kodların taranarak bu belgesellere ulaşılabileceği bilgisi verildi.

DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli - Resim: 0

DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli - Resim: 1

DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli - Resim: 2

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