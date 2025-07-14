Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması

Beşiktaş, sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek bölgesi için de mutlu sona ulaşmak üzere.

Siyah-beyazlılar; David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından 4. transferini İngiltere'den yapıyor.

Beşiktaş, son olarak Southampton formasını giyen ve sezonun sona ermesiyle bonservisini eline alan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.

Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan İngiliz oyuncu, kariyeri boyunca yalnızca Tottenham ve Southampton formalarını giydi.

284 resmi maça çıkan 1.73 boyundaki Peters, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 20 asistle mücadele etti.