DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı programda sürece ilişkin soruları yanıtladı. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En azından biz bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerinin üçlü bir ittifak anlamına gelmediğini söyledi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'de katıldığı Rota programında Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz bu yolu AKP, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerinin yeni ittifak olarak anılmasına yanıt verdi. Hatimoğulları şunları ifade etti:

"Hem sözcüleri Ömer Çelik'in hem de Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadelerinde ittifakın kast edilmediği açıklamaları geldi. Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık.

Bir ittifak yok

Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz."

"Biz kanacak ya da kandırılacak bir parti değiliz"

Hatimoğulları, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"İktidar bir erken seçim sinyali vermedi. Ya erken seçim ya da Anayasa değişikliği gerekiyor. Barış süreci, seçim süreciyle karıştırılmamalı. Bu barış sürecine zarar verir. Biz mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz.

Biz kanacak ya da kandırılacak bir parti değiliz. Anayasa şu an gündem değil. Ama bu anayasanın değişmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mevcut Anayasa kullanılmıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Muhalefetin üstündeki baskının ve kayyım yasasının kaldırılması lazım."