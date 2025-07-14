BIST 10.225
DOLAR 40,17
EURO 46,88
ALTIN 4.325,93
HABER /  GÜNCEL

Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımızın hatıralarını çiğneyen kim varsa karşısında beni bulacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecinde aldığı ortak karar hakkında yaptığı açıklamada, bu süreçte şehitlerin ruhlarının ve ailelerinin gönüllerinin incitildiğini söyledi. Dervişoğlu, "Evlatlarınız boşuna ölmedi, onların hatıralarını yok sayanlardan hesabı her platformda soracağım" diyerek, şehit emanetlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin birlik kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Dervişoğlu, yaşanan sürecin hem şehitlerin ruhlarını incittiğini hem de ailelerin gönüllerini yaraladığını belirterek, “Evlatlarınız boş yere ölmediler, vatan sağ olsun diye canlarını verdiler ve 85 milyonun evladı oldular” dedi. Şehitlerin hatıralarını görmezden gelenlerin tarihi sorumluluğun farkında olmadığını ifade eden Dervişoğlu, yaşananların değerlerin çiğnenmesi anlamına geldiğini öne sürdü.

“Hiçbir emanet sahipsiz değildir, kalmayacaktır” diyen Dervişoğlu, şehit ailelerinin taşıdığı değerleri korumanın ve onların sesini duyurmanın kendi siyasi sorumluluğu olduğunu söyledi. Şehitlerin hatıralarını istismar etmeden, gerçekler üzerinden konuştuğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bu adımların hesabını nerede sorulması gerekiyorsa orada soracağım. Sokakta, meydanda, Meclis’te, neresi olursa olsun aziz şehitlerimizin hatıralarını sonuna kadar müdafaa edeceğim” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur
İBB'den halı saha saatlik fiyatlarına büyük zam: Geçen yıl 400 liraydı
İBB'den halı saha saatlik fiyatlarına büyük zam: Geçen yıl 400 liraydı
Kapıkule'de gurbetçiler rekor kırdı! 62 bin yolcu ve 14 bin araç
Kapıkule'de gurbetçiler rekor kırdı! 62 bin yolcu ve 14 bin araç
Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi mesajı
Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi mesajı
Kocaeli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Kocaeli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Trabzonspor'dan tarihi gelir! KAP'a bildirdi
Trabzonspor'dan tarihi gelir! KAP'a bildirdi
DEM Parti'den Öcalan'ın kardeşine yalanlama
DEM Parti'den Öcalan'ın kardeşine yalanlama
"253 Şehit 253 Portre" sergisi açıldı
"253 Şehit 253 Portre" sergisi açıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı mevkidaşı Nasirzade ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı mevkidaşı Nasirzade ile görüştü
İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 120 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 120 kişi hayatını kaybetti
CHP'den Manavgat kararı: 3 isme kesin ihraç istemi
CHP'den Manavgat kararı: 3 isme kesin ihraç istemi
Formalarda yeni dönem: Arial font kalkıyor
Formalarda yeni dönem: Arial font kalkıyor