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Fenerbahçe'den 15 Temmuz mesajı: 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden...

Fenerbahçe'den 15 Temmuz mesajı: 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden...

Fenerbahçe Spor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde milletin birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yaptı.

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Kulüp, kamu bürokrasisi ve Türk ordusunun kritik noktalarına sızan FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletin kahramanca direnişiyle engellendiğini belirtti.

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011’deki dik duruşlarıyla FETÖ gölgesindeki hainlerin yerle yeksan edildiğine dikkat çekerek, aynı ruhun 15 Temmuz’da da vatanın birliği için ortaya konduğunu kaydetti. Mesajda, Türk milletinin kadın, erkek, genç, yaşlı tüm fertleriyle Atatürk’ün emanet ettiği vatanın birlik ve beraberliğine karşı yapılan ihanetlere karşı mücadeleden asla geri adım atmayacağı ifade edildi.

Kulüp, 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere saygı ve milletin tamamına başsağlığı diledi. İşte o mesaj:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajımız

Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve kahraman Türk ordusunun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. Yılı. Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıldı; Yüce Türk milleti, ülkesinin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini herkese gösterdi.

Türk milletinin karşısına çıkmayı göze alamayan FETÖ gölgesindeki hainler, 3 Temmuz 2011’de Fenerbahçemizin dik duruşuyla nasıl yerle yeksan olduysa; 15 Temmuz’da da devletimiz ve milletimizin vatanperver duruşuyla darmadağın oldular.

Bu millet, tarihte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Atamızın emaneti olan bu kıymetli vatanın birlik ve beraberliğine ihanet edenlerle mücadeleden bir adım geri durmayacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

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