Cüneyt Özdemir'den CHP'ye eleştiri: Erdoğan’a laf yetiştiren bir partiye dönüştü

Gazeteci Cüneyt Özdemir, gündemi değerlendirdiği son videosunda CHP'ye yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Partinin politik reflekslerinin zayıfladığını savunan Özdemir, CHP'nin artık sadece muhalefet etmekle yetindiğini öne sürdü.

Abone ol

CHP’nin güncel konulara dair etkili politikalar üretmediğini belirten Özdemir, “CHP'nin farklı bir şey konuşmaya takati yok, kadrosu var mı ondan da emin değilim” ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, İran ve İsrail arasında yaşanabilecek olası bir savaşa ya da eğitim sistemindeki reformlara dair CHP'den herhangi bir somut görüş çıkmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Orta Doğu'da İran savaşıyla ilgili CHP'nin bir görüşü var mı? Bir şey çıkmadı. Ne bileyim, eğitim sisteminin gelecek yıla aktarılması var mı? Bir şey çıkmadı.”

“CHP, Erdoğan'a laf yetiştiren bir partiye dönüştü”



Cüneyt Özdemir, CHP’nin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı söylem geliştiren ve toplumsal tepkileri yatıştıran bir pozisyonda konumlandığını savunarak, “CHP, Erdoğan'a laf yetiştiren, güya had bildiren ve milletin gazını alan bir partiye dönüştü” sözleriyle eleştirisini tamamladı.