Gümüş fiyatlarında 14 yılın zirvesine ulaşıldı

Uzun süredir düşük seviyelerde seyreden gümüş, son günlerde 14 yılın en yüksek değerlerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bakıra ve Brezilya'ya yüzde 50 vergi uygulanacağını bildirilmesiyle birlikte bakır, altın ve gümüşte artış yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti.

Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin belirsiz tutumu, gümüş fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları hareketlendi ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

SPOT GÜMÜŞ: 39 DOLAR

Spot gümüş yüzde 1,7 artışla 39 dolara yaklaşırken, yılbaşından bu yana kazanç oranı yüzde 35'e ulaştı ve altının performansını geride bıraktı.

Ons bazında gümüş, haftanın ilk işlem gününe 38,52 dolardan başladı. Gün boyunca 38,40 ile 39,08 dolar arasında dalgalanarak dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi.

GRAM GÜMÜŞ: 50 LİRA

Türkiye'de gram gümüş, 50 lirayı aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Türkiye'de gram gümüş 50,44 liraya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Gün içinde 49,43 ile 50,29 lira arasında dalgalanan fiyat, şu sıralarda 50,23 liradan işlem görüyor.

GETİRİDE ALTINI SOLLADI

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan spot gümüş, sabah saatlerinde yüzde 1,7'lik yükselişle ons başına yaklaşık 39,04 dolardan işlem gördü. Bu artışla birlikte yıl başından bu yana kaydedilen toplam değer kazancı yüzde 35'e yaklaşarak, yüzde 28 oranında artan altını geride bıraktı.

TRUMP'IN TİCARET POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

2011 yılında 39 dolara kadar yükselen gümüş, Trump'ın ticaret politikaları ve gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarıyla yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.