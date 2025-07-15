BIST 10.225
DOLAR 40,22
EURO 47,05
ALTIN 4.349,81
HABER /  DÜNYA

Gazze'de İsrail içi 'kara gece' muhalefet Netanyahu'yu eleştirdi

Gazze'de İsrail içi 'kara gece' muhalefet Netanyahu'yu eleştirdi

İsrail'de muhalifler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin ölmesini "kara gece" olarak nitelendirdi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu siyasi hedefleri uğruna askerleri kurban etmekle suçladı.

Abone ol

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail 2025. Ordu, 3 askerin daha Gazze'de öldüğünü duyurdu. Bitmek bilmeyen bir siyasi savaşın kurbanları. Onları savaşa gönderen (Netanyahu), siyasi müttefiklerinin askerlikten muaf tutulmasını sağlamak için Haredi partilerin liderleriyle görüşüyor. Netanyahu bir gün daha koltuğunda kalmak için askerleri satıyor ve kurban ediyor." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de X'den yaptığı açıklamada, askerlerin ölümünü "kara gece" olarak nitelendirdi.

Bennett, şunları kaydetti:

"Bir aile daha evlatlarının Gazze'de öldüğü haberini aldı. Oysaki o esnada mecliste, koalisyon ortakları askerlikten muafiyet yasasını çıkarmak için dünyayı birbirine katıyordu. Bu politikacılar, Haredilerin, İsrail halkını canları pahasına savunan akranlarına katılmasını engellemeye çalışıyor. Savaştayız. Çocuklarımız Gazze'de, kuzeyde (Lübnan sınırı), olmaları gereken her yerde. Bu utanç verici bir hükümet."

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 3 askerin ölümünü "trajik bir felaket" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, 401. Tugay 52. Zırhlı Birlik Taburu'nda görevli 3 askerin öldüğü, aynı taburda görevli 1 subayın da ağır yaralandığı kaydedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP lideri Bahçeli: 15 Temmuz işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır
MHP lideri Bahçeli: 15 Temmuz işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır
Fenerbahçe'den 15 Temmuz mesajı: 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden...
Fenerbahçe'den 15 Temmuz mesajı: 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden...
Cüneyt Özdemir'den CHP'ye eleştiri: Erdoğan’a laf yetiştiren bir partiye dönüştü
Cüneyt Özdemir'den CHP'ye eleştiri: Erdoğan’a laf yetiştiren bir partiye dönüştü
DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli
DMM'den 15 Temmuz belgesel paylaşımı: Gerçek tanıklıklara dayanan kaynaklar önemli
Gümüş fiyatlarında 14 yılın zirvesine ulaşıldı
Gümüş fiyatlarında 14 yılın zirvesine ulaşıldı
Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması
Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması
Jorge Jesus, Al Nassr'ın başına geçti
Jorge Jesus, Al Nassr'ın başına geçti
Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımızın hatıralarını çiğneyen kim varsa karşısında beni bulacak
Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımızın hatıralarını çiğneyen kim varsa karşısında beni bulacak
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur
İBB'den halı saha saatlik fiyatlarına büyük zam: Geçen yıl 400 liraydı
İBB'den halı saha saatlik fiyatlarına büyük zam: Geçen yıl 400 liraydı