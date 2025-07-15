Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Milli Savunma Bakanı Güler açıkladı

MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli'nin törör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrısıyla başlayan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde örgütün temsili gerçekleştirdiği silahları bırakma töreni sonrasında nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken; AK Parti'nin üç gün süren Kızılcahamam kampında süreçle ilgili özel oturum düzenlendi. Kampta yapılan oturumlarda “Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusu da gündeme geldi.

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AK Parti’nin 3 gün süren Kızılcahamam kampında “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili özel oturum düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’nın başkanlık ettiği oturumda katılımcıların; süreç olarak bizi ne bekliyor? Nasıl bir üslup geliştirmek gerekiyor? Sürekli provokasyonlardan ve provokatörlerden bahsediliyor. Bu tam olarak nedir? Bu süreci zehirleyecek kişiler neler yapabilir? gibi sorularına cevap verildi.

En önemli adım atıldı

Sürecin devlet organları ve MİT tarafından yürütüldüğü, sürecin en önemli adımının PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma sürecine girmesi olduğu kaydedildi.

Oturumda Irak ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin çok iyi durumda olduğu, Suriye’de örgütü destekleyen yapının ve soğuk savaş dönemi sonrası ortaya çıkan bu tarz terör örgütlerinin birçoğunun tasfiye edildiği ve PKK’nın tasfiyesi için uygun şartların oluştuğu vurgulandı.

Bütün tedbirler alındı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Efkan Âlâ süreci “Geçmiş dönemlerde irade, idareye hâkim değildi ama şimdi hâkim. Asla bir pazarlık söz konusu değil. Tüm görüşmelerin tek maddesi örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması. Bu süreçte asıl odaklanılması gereken de bu. Bütün tedbirler alındı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Her şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülüyor. Kim ne derse desin, birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’nin demokratikleşmesi meselesine gelince ise sadece bu konu üzerinden ele alınması doğru değil. Terör varken de Türkiye, AK Parti öncülüğünde birçok demokratik adım ve sessiz devrimlere imza attı. Dolayısıyla AK Parti’nin demokrasi çıtası bu konuyla sınırlandırılamaz” dedi.

Toplantıda, daha önceki girişimlerin başarısız olmasındaki sebepler ise ülke içindeki vesayet yapıları ve millî iradeye olan sınırlı hâkimiyet, FETÖ terör örgütü, bölge ülkeleri ile ilişkilerin kötü olması vb. olarak sıralandı. Şimdiki sürecin başarısız olmasının önünde hiçbir engelin olmadığı, millî iradeye hâkim olunduğu, Türkiye’nin dış politikayı aktif olarak kullandığı, bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerin iyileştirildiği, vesayet yapılarının ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Sürecin bundan sonraki aşamasının TBMM’de kurulacak komisyon tarafından şekillendirileceğinin vurgulandığı oturumda hazırlanacak raporlar doğrultusunda entegrasyon çalışmaları yapılabileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan Âlâ’nın katılımcıları Kampta yapılan oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Terörsüz Türkiye’nin ekonomiye katkıları ile ilgili “Bölgedeki rahatlama yatırımlara yansıyacak” dediği öğrenildi.

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ise “askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusuna, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı” dediği belirtildi.