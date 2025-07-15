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15 Temmuz'un ilk şehidi: Astsubay Bülent Aydın

15 Temmuz'un ilk şehidi: Astsubay Bülent Aydın

15 Temmuz darbe girişiminde ilk şehit olan isim, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın koruma Astsubayı Bülent Aydın'dı. Aydın darbecilerle Genelkurmay'da çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

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15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçerken, o gece şehit olan ilk isim dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma Astsubayı Bülent Aydın oldu. 

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 15 Temmuz akşamı saat 21:30 civarı Orgeneral Çolak ile Genelkurmay Karargâhı'na gitti. Önceden karargâhın hakimiyetini ele geçiren darbeciler, Zeki Çolak'ın içeri girmesi ile kendisini derdest ederek etkisiz hale getirdi.

Darbecilerin hemen ardından Çolak'ın dışarıda bekleyen korumalarına ateş açması sonucu çıkan çatışmada Bülent Aydın şehit düştü.

Aydın, 15 Temmuz'un ilk şehidi olarak kayıtlara geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aydın'a ateş eden darbecilerin, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsüne yer verildi.

15 Temmuz'un ilk şehidi: Astsubay Bülent Aydın - Resim: 0

Fotoğrafın altındaki bilgilere göre, "3" numara ile gösterilen, ismi belirlenemeyen darbeci Özel Kuvvetler personeli, Aydın'a ilk ateşi açtı ve 4 el ateş etti.

Aynı fotoğrafta, "1" olarak numaralandırılan şüpheli Kurmay Albay Nuri Gayır, "2" olarak numaralandırılan ve darbecilerce derdest edilen mağdur Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu ve "4" olarak numaralandırılan ve ismi belirlenemeyen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli de yer aldı.

Fotoğraflarda, mağdur Tuğgeneral Gökesaoğlu'nun, karargah bahçesinde elleri ve gözleri bağlı vaziyette, darbeci Özel Kuvvet personeli tarafından yerde oturtulmuş halde olduğu dikkati çekti.

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