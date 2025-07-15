ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya'ya uyarı! 50 gün verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıkladı.

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Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi ağırladığı basın toplantısında konuştu.

"Rusya’dan hiç memnun değilim"

ABD Başkanı Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "(Ukrayna'ya) en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." dedi.