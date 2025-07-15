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İstanbul'da taksiciler zam istiyor

İstanbul'da taksiciler zam istiyor

En son 15 Ocak 2025 tarihinde tarifelerine zam alan İstanbullu taksiciler maliyetlerin artması nedeniyle yeni zam talebinde bulundu.

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İstanbul'daki 20 bin civarında bulunan taksilere zam yapılması için teklif hazırlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle taksimetre ücretlerine zam yapılmasını istedi.

Dengesizlik var

Yapılan açıklamada "İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoüğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul'un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır" denildi. Taksiciler ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarifelerine yüzde 35 oranında zam talep ediyor.

İlk yapılacak UKOME toplantısına zam teklifinin sunulacağı açıklandı.

Yeni tarife ne olur?

İstanbul'da sarı taksilerde açılış 42, kilometre başına 28, indi-bindi ise 135 lira seviyesinde. Yüzde 35 zam olması halinde açılış 56.7 liraya, kilometre başına ücret 37.8 liraya, indi-bindi ise 182.25 liraya yükselecek.

Başka bir deyişle taksinin kapısını açmak 200 liraya mal olacak.

Zam teklifi onaylanırsa taksiciler uzun kuyruklar oluşturarak taksimetre ayarı yaptırmaya başlayacak. Ocak ayında 2 bin lira seviyesinde olan taksimetre ayar ücretinin 3 bin lira seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Taksiyi daha çok kullananlar arasında yer alan özel sektör çalışanları Temmuz ayında zam almadı ve Ocak ayında yapılan maaş zammıyla geçinmeye çalışıyor. Taksiciler ise yıl ortasında yeniden zam talebinde bulundu.

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