Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yarpuz Osmaniye merkezli bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yarpuz Osmaniye merkezli bir deprem meydana geldi. Rasathane tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre saat 23.32 sıralarında meydana gelen depremin 2.4 km derinlikte olduğu öğrenildi.

Rasathanenin ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle sarsıntı halk arasında panik yarattı.