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HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar'dan 15 Temmuz paylaşımı HTS kayıtları açıklanırsa yüreğimiz kaldırmaz

Şamil Tayyar'dan 15 Temmuz paylaşımı HTS kayıtları açıklanırsa yüreğimiz kaldırmaz

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 15 temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımda Başsavcı Akın Gürlek'i o gecenin HTS kayıtlarını açıklamaya çağırarak "Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürerken o gece darbecilere karşı sorumluluk almayan kimi yetkili makamlar tartışma konusu oldu.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar,  darbe girişiminin yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesasından açıklama yapan Tayyar, "15 Temmuz gecesi hain işgal girişimini püskürten bu aziz millet, devleti sokaktan topladı. Tarihin akışını değiştirdi. Cumhurbaşkanımızın ardına saklanan sığınak sakinlerinin iktidarı ise hiç değişmedi. Aradan yıllar geçti, Akın Gürlek Başsavcı, eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur? Belki de olmaz. Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki bunu da yüreğimiz kaldırmaz!" ifadelerine yer verdi.

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